Busse, Bahnen, Kitas, Müll Hier wird am Donnerstag und Freitag in NRW gestreikt

Düsseldorf · Verdi und Fridays for Future rufen für den 3. März zu einem gemeinsamen Streiktag auf. In manchen Städten fallen damit zum fünften Mal in dieser Runde Busse und Bahnen aus. Und das kann bis Ende März so weitergehen.

01.03.2023, 17:31 Uhr

Pendler in NRW müssen sich am Freitag erneut auf massive Einschränkungen einstellen. Für den 3. März ruft hier die Gewerkschaft Verdi zu einem Branchen-Streiktag im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf, Fridays for Future (FFF) zu einem „Klimastreik“ für eine Verkehrswende. Man wolle den gemeinsamen Aktionstag nutzen, um auf die Bedeutung des Nahverkehrs für die Klimawende aufmerksam zu machen, teilte Verdi mit. „Mit dem jetzigen Einkommen ist bereits die heutige Verkehrsleistung im ÖPNV nicht zu halten. Viele Beschäftigte kehren der Branche den Rücken“, sagte Peter Büddicker, bei Verdi für den Bereich Verkehr zuständig. Hier geht es zur Bilderstrecke: So lief der Streik in NRW am Dienstag