Clan-Kriminalität : „Wir schieben Schreibtische zusammen“

Kreis Mettmann Bei Ermittlungen gegen Clan-Kriminalität ist oft der Datenschutz eine Hürde. Innenminister Reul sucht Wege.

Das Foyer des Landtags in Düsseldorf ist in frühsommerliches Sonnenlicht getaucht. „Bin ich zu spät?“, fragt Herbert Reul, während er zielstrebig auf die Sitzgruppe am Fenster zusteuert. Der Innenminister wirkt ein wenig abgekämpft. Soeben hat der Landtag eine weitere Sitzung in Sachen Kindesmissbrauch in Lügde absolviert – und der CDU-Politiker braucht jetzt schnell eine Tasse Espresso. Zwei Minuten später hat er sich bereits auf das Thema des Interviews eingestellt, das ihn an diesem Nachmittag noch erwartet: Clan-Kriminalität im Kreis Mettmann.