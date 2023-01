Skisaison in Winterberg Das Hoffen auf den Schnee

Skifahren in den Weihnachtsferien – für viele die perfekte Beschäftigung an den Feiertagen. Das war, zumindest in NRW, in diesem Jahr nur bedingt möglich. Das Winterwetter präsentierte sich eher mild und regnerisch denn klirrend kalt und schneereich. Aktuell sind beim Skiliftkarussell Winterberg nur sechs der 28 Lifte geöffnet, dazu kommt ein Rodellift. In den kommenden Tagen könnte die Schneefallgrenze aber wieder sinken, kühlere Temperaturen werden erwartet. In Winterberg hofft man deshalb, dass die zunächst verheißungsvoll gestartete Saison neuen Auftrieb erfährt.