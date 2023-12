Überfall in Winterberg Wenn Kinder Kinder ausrauben

Winterberg · Raubüberfälle sind immer unschön, aber besonders wenn Kinder die Opfer – und auch Kinder die mutmaßlichen Täter – sind, ist der Schock groß. Was am Freitagnachmittag in Winterberg passiert sein soll.

18.12.2023 , 15:18 Uhr

Ein Schüler drückt auf dem Schulhof eines Gymnasiums einen anderen Schüler zu Boden (gestelltes Illustrationsfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Zwei Kinder in Winterberg erlebten eine Situation, die selbst für Erwachsene traumatisch ist – sie sollen auf offener Straße bedroht und ausgeraubt worden sein. Die zwei elf- und zwölfjährigen Kinder wurden am Freitagnachmittag von drei mutmaßlichen Tätern abgefangen und unter Vorhalt eines Taschenmessers aufgefordert, all ihr Bargeld und Lebensmittel herauszugeben. Bei den drei Tätern soll es sich ebenfalls um Kinder im ähnlichen Alter handeln. Ein Zwölfjähriger aus Winterberg stehe bereits unter dringendem Tatverdacht, während die anderen zwei mutmaßlichen Täter wohl noch nicht bekannt sind. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und versucht den Fall aufzuklären.

(esch/ots)