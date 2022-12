Ausblick Richtung Osterferien Personallage am Düsseldorfer Flughafen bleibt kritisch

Es wurde viel darüber geredet, was getan werden muss am Düsseldorfer Flughafen: Frankfurter Modell, Münchner Modell, mehr Personal, attraktivere Arbeitsbedingungen. Doch passiert ist bisher wenig. Kostenpflichtiger Inhalt Bis in den Winter hinein kam es wegen Personalmangels beim Deutschen Schutz- und Wachdienst (DSW), der zuständigen Sicherheitsfirma, zu langen Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle der Fluggäste – trotz der eigentlich flugbewegungsarmen Jahreszeit. Daran wird sich vermutlich auch in den Weihnachtsferien wenig ändern. Die 600.000 Bürger, die über die Weihnachtsferien wegfliegen werden, können sich also erst einmal weiter auf Warteschlangen einstellen. Alleine am Freitag dieser Woche werden 45.000 Passagiere bei 350 Flugbewegungen erwartet.