Werte jenseits der 30 Grad Im Schnitt immer mehr Hitzetage in NRW

Die Zahl der durchschnittlichen Hitzetage in NRW steigt kontinuierlich an. Zwar gab es in den Jahren seit 2000 je nach Sommerverlauf Schwankungen, die Tendenz ist jedoch eindeutig. Nach dem Klimamittel 1961 bis 1990 verzeichnete NRW durchschnittlich rund vier heiße Tage pro Jahr in NRW, im Klimamittel 1991 bis 2020 waren es mit etwa acht Hitzetagen schon doppelt so viele. Als Hitzetage gelten Tage ab 30 Grad. „Legt man die Jahre von 2003 bis 2023 zugrunde, sind wir in NRW schon bei neun heißen Tagen als langjährigem Durchschnittswert angelangt“, sagt Thomas Kesseler-Lauterkorn, stellvertretender Leiter des DWD-Klimabüros in Essen.