Info : Wer vom Wasser nicht genug bekommt, schläft im Hausboot

Anreise Linksrheinisch nimmt man die A 57 bis zur Abfahrt Alpen, rechtsrheinisch die A 3 bis zur Abfahrt Wesel. Verbindungsglied zwischen beiden ist die B 58. Wo diese auf die B 8 triff, liegt das Kulturzentrum Zitadelle mit LVR-Niederrheinmuseum.

Einkehr Schnelle Imbiss-Verpflegung bieten Betriebe entlang der Fußgängerzone vom Berliner Tor bis zum Großen Markt. Dieser sowie der benachbarte Kornmarkt warten zudem mit Restaurants auf. Wer bei der Stärkung Schiffe zählen möchte, hat es vom Markt aus über die Fischertorstraße nicht weit bis zur Rheinpromenade. Vom Café Rheinstübchen über das Welcome-Hotel, den Biergarten am Freibad und das Fahrgastschiff „River Lady“ bis hin zu den Bootshäusern der Wassersportvereine am Sporthafen ist alles dabei.

Für Kinder Bei der Stadtrallye begeben sich kleine Spürnasen auf Entdeckungsreise durch Wesel. In rund einer Stunde erkunden sie spielerisch die Historie. Wer am Ende alle Fragen richtig beantwortet hat, erhält ein Lösungswort. Die Rallye richtet sich an Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren und ist auf www.wesel-tourismus.de als Download und ausgedruckt in der Stadtinformation erhältlich.