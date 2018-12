Kriminelle in der Weihnachtszeit : NRW-Städte gehen gegen Bettel-Banden vor

So wie diese Frau sind in der Vorweihnachtszeit viele Bettler auf den Straßen in NRW zu sehen. Foto: dpa

Düsseldorf Hinter aggressiven Bettlern aus Osteuropa sollen laut Polizei kriminelle Strukturen stecken. Zur Weihnachtszeit sind sie in den NRW-Großstädten besonders aktiv.

Sie sollen meist dann kommen, wenn die Straßen noch leer sind. Wenn es morgens noch dunkel ist, bevor der Berufsverkehr einsetzt und niemand etwas mitbekommt. Meist werden sie in Kleintransportern gebracht. An zentralen Innenstadtlagen werden sie abgesetzt – häufig in Seitenstraßen an Hauptbahnhöfen. Von dort aus sollen sie losziehen zu den Standorten, die ihnen zugeteilt wurden.

„Die organisierten Bettelkolonnen aus Osteuropa findet man gerade jetzt zur Weihnachtszeit in fast jeder Großstadt“, sagt Erich Rettinghaus, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in NRW. „Es werden von den Hintermännern bewusst Menschen mit Behinderungen zum Betteln auf die Straße geschickt, um noch mehr Mitleid zu erregen“, sagt er. Nicht selten sollen kriminelle Clans dahinter stecken, die in den osteuropäischen Hauptstädten wie Bukarest und Sofia sitzen und von dort aus die „Bettelkolonnen“ steuern. „Das sind zum Teil kriminelle Strukturen“, sagt Rettinghaus.

Besonders betroffen von der „Bettel-Mafia“ sind die großen Städte im Ruhrgebiet und Rheinland. Dort geht man unterschiedlich mit dem Thema um. In Essen gilt ein grundsätzliches Bettelverbot auf dem Weihnachtsmarkt, der fast die gesamte Innenstadt umfasst. „Darüber hinaus ist aggressives Betteln im Stadtgebiet verboten“, sagt ein Sprecher der Stadt Essen. Gemeinsame Streifen von Ordnungsamt und Polizei würden Verstöße konsequent ahnden.

Auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt gibt es entsprechende Plakatwarnungen an den Hütten und Markthändler werden angehalten, Augen und Ohren offen zu halten. Besondere Zonen, in denen Betteln nicht erlaubt ist, existieren in Bochum jedoch nicht. „Ergeben sich Anzeichen für kriminelle Strukturen, werden die eingesetzten Beamten tätig“, sagt ein Sprecher der Stadt. In Leverkusen ist in den Fußgängerbereichen aufdringliches Verhalten wie Anbetteln und Anpöbeln von Passanten oder mutwilliges Versperren der Wege- und Straßenflächen untersagt.



In Düsseldorf wird auf dem Weihnachtsmarkt dagegen nur gegen die aggressive Form des Bettelns vorgegangen. „Gerade in der Weihnachtszeit bietet es sich für wirtschaftlich benachteiligte Menschen im Umfeld der Weihnachtsmärkte an, um Gnade oder Barmherzigkeit zu bitten und zu betteln. Dies muss man akzeptieren und ist ganz einfach Teil der Realität und des Stadtlebens“, sagt eine Sprecher der Stadt Düsseldorf.

Die Polizei weist daraufhin, dass man zwischen bettelnden Obdachlosen (meist Einzelpersonen) und den Angehörigen der Bettelkolonnen klar unterscheiden müsse. „Man darf nicht pauschalisieren. Wir als Polizei haben nichts gegen das Betteln. Uns geht es nur um die organisierte aggressive Form des Bettelns, “, sagt Rettinghaus. Bei den Mitgliedern der Kolonnen, die auf die Straße müssten, handele es sich um die Ärmsten der Armen. Von dem Geld, was sie von den Passanten bekommen, bliebe ihnen nur ein Bruchteil – wenn überhaupt. „Eigentlich bleibt ihnen so gut wie nichts. Sie müssen fast alles abliefern“, sagt Rettinghaus.