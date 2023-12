Das sind die beliebtesten Christbäume Jeder dritte Weihnachtsbaum kommt aus NRW

Unter den jährlich knapp 30 Millionen gekauften Bäumen zum Fest stammt rund ein Drittel aus NRW, das über das bundesweit größte Anbaugebiet für Weihnachtsbäume verfüge, berichtete Forstministerin Silke Gorißen am Freitag kurz vor dem ersten Advent. Am häufigsten stehe die Nordmanntanne festlich dekoriert in den Wohnzimmern.