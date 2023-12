Mehl, Konfitüre, Kokosraspeln Teure Weihnachtsbäckerei – so stark sind die Preise für einige Zutaten gestiegen

Beim Plätzchenbacken muss man in diesem Jahr für einige Zutaten deutlich mehr bezahlen. Besonders die Preise für Marmelade, Konfitüre und Gelee (plus 11,3 Prozent) und für süße Mandeln, Kokosraspeln und Ähnliches (plus 9 Prozent) waren im November deutlich höher als ein Jahr zuvor, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Dienstag mitteilte. Wer selbst knetet und den Ofen anwirft, kommt aber um manch drastische Preiserhöhung herum: Fertige Kekse waren in diesem November um mehr als ein Drittel (34,8 Prozent) teurer als im Vorjahr.