Du bist nicht allein! Was die Faszination von Engeln ausmacht

Weiß der Himmel, wie das nun weitergeht. Die Verunsicherung in Staat und Gesellschaft ist so groß, dass dem Bundespräsidenten in seiner Weihnachtsansprache wohl nichts anderes bleibt, als den biblischen Engel zu zitieren, der den Hirten die Geburt Christi verkündete: „Fürchtet euch nicht!“ Für einen Politiker ist das, gelinde gesagt, ausbaufähig. Die Furcht nämlich, geschürt durch Krieg und Krise, befördert teils irrationales Denken und Handeln – in der Politik wie im Glauben. Gesucht werden für Kirche und Parlament Heilsboten, nicht die, die vermeintlich einfache Lösungen versprechen, sondern vor allem jene, die verlässlich Zuversicht vermitteln und Sicherheit geben. Davon gibt es nicht allzu viele. Dazu passt, was Umfragen belegen: Die Hoffnung auf himmlischen Beistand ist in Deutschland immer noch weit verbreitet. Dabei ist Gott offenbar nicht so wichtig, auf die Engel kommt es an. Mehr als die Hälfte der Menschen glaubt an die Himmelsboten, an ihre Kraft und Hilfe.