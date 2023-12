Quiz Welche Weihnachtslieder verstecken sich hinter diesen Emojis?

„Last Christmas I gave you my heart“ – wer diese Songzeile hört, weiß: Jetzt beginnt die Weihnachtszeit. Weihnachtslieder lassen sich aber nicht nur hören, man kann sie auch mit Emojis darstellen. Kleine Piktogramme also, die Begriffe ersetzen. In unserem Quiz haben wir gleich die Namen von Weihnachtsliedern damit ersetzt. Wie gut kennen Sie sich mit Emojis aus?