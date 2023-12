Bäcker, Tankstellen, Apotheken Was an Heiligabend 2023 in NRW geöffnet hat

Nordrhein-Westfalen · Dieses Jahr fällt der Heiligabend auf einen Sonntag – was es Last-Minute-Einkäufern umso schwerer macht. Was in diesem Jahr an Heiligabend geöffnet hat und welche Dinge man noch auf den letzten Drücker bekommen kann.

15.12.2023 , 14:08 Uhr

Menschen gehen mit Einkaufstüten durch die Stadt (Symbolbild). Foto: dpa/Harald Tittel

Gerade bereitet man das Weihnachtsessen für Heiligabend vor und dann fällt auf: Eine Zutat fehlt. Manch anderem fehlt sogar noch das ein oder andere Geschenk. Normalerweise haben die Geschäfte am 24. Dezember für solche Fälle bis 14 Uhr geöffnet – dieses Jahr fällt Heiligabend aber auf einen Sonntag. Welche Dinge man trotz allem noch bekommen kann, regelt das Ladenöffnungsgesetz in NRW. Allgemein gilt, dass Verkaufsstellen, deren Kernsortiment aus den Warengruppen Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- und Konditorwaren besteht, für die Abgabe dieser Waren und die Abgabe eines begrenzten Randsortiments geöffnet haben dürfen. Bäckereien Es gelten für Bäcker die Öffnungszeiten wie an herkömmlichen Sonntagen. Bis 14 Uhr kann man bei den meisten Bäckereien somit allerlei Backwaren bekommen. Wann Bäcker in NRW an Weihnachten geöffnet haben Frische Brötchen an den Feiertagen Wann Bäcker in NRW an Weihnachten geöffnet haben Bahnhöfe und Flughäfen Nach dem Ladenöffnungsgesetz gilt hier, dass Waren für den Reisebedarf an Bahnhöfen sowie Flughäfen am 24. Dezember bis 17 Uhr verkauft werden dürfen. Tankstellen Auch Tankstellen dürfen nur Kraftstoff, Teile für den Erhalt der Fahrbereitschaft und Güter für den Reisebedarf verkaufen. Der Verkauf von Pflanzen oder Backwaren ist beispielsweise nicht erlaubt. Dafür besteht hier die Möglichkeit der ganztätigen Öffnung. Apotheken Allgemein ist es Apotheken an Sonn- und Feiertagen gestattet, Arzneimittel, Hygieneartikel und Säugling- sowie Krankenpflegeartikel zu verkaufen. Die zuständige Apothekenkammer regelt, ob und wann welche Apotheken geöffnet sind. An den geschlossenen Apotheken ist an sichtbarer Stelle ein Aushang anzubringen, der die offenen Apotheken bekannt gibt, nach welchen man sich richten kann. Welche Apotheken an den Feiertagen Notdienst haben Weihnachten im Kreis Kleve Welche Apotheken an den Feiertagen Notdienst haben Weitere Verkaufsstellen Zeitungshändler oder Blumenläden dürfen an Heiligabend bis zu fünf Stunden, aber maximal bis 14 Uhr geöffnet haben. Das gilt auch für landwirtschaftliche Hofläden oder Weihnachtsbaum-Verkäufer. Düsseldorfer Last-Minute-Geschenke kurz vor Heiligabend Geschenketipps Düsseldorfer Last-Minute-Geschenke kurz vor Heiligabend Im Rahmen von Veranstaltungen dürfen Verkaufsstellen von themenbezogenen Waren oder Waren zum sofortigen Verzehr auf dem Gelände oder im Gebäude einer Kultur- oder Sport-Veranstaltung oder in einem Museum während der Veranstaltungs- und Öffnungsdauer, sofern sie der Versorgung der Besucher/innen dienen, verkauft werden. Reguläre Supermärkte und weitere Verkaufsstellen sind an Heiligabend in diesem Jahr ganztags geschlossen.

(esch)