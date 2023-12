In NRW wird viel produziert So viel Leb- und Honigkuchen verputzen wir pro Kopf

Der Anteil des in NRW hergestellten Backwerks an der bundesweit produzierten Menge lag 2022 mit 17.900 Tonnen bei 20,5 Prozent, wie das statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf berichtete. Rein rechnerisch entfielen damit auf jeden Einwohner und jede Einwohnerin des bevölkerungsreichsten Bundeslandes rund ein Kilogramm Leb- und Honigkuchen. Die jährliche Produktionsmenge in NRW schwankt stark. 2019 lag sie bei 19.600 Tonnen, 2021 bei 16.600 Tonnen.