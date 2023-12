Wenn Musik zu teuer wird Ärger um Gema-Gebühren — stille Weihnachtsmärkte

Aus Protest soll es deshalb am Montag auf Weihnachtsmärkten in Hannover, Leipzig, Dresden, Erfurt, Magdeburg, Rostock, Quedlinburg und Goslar komplett still bleiben. Am sogenannten „Tag der Stille“ kann wohl also kein Weihnachtsklassiker mit dem Glühwein in der Hand mitgesungen werden.