Düsseldorf: Wehrhahn-Attentat: Angeklagter soll sich verraten haben

Düsseldorf Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft habe er mehrfach Wissen offenbart, dass nur der Täter gehabt habe.

Der Angeklagte im Prozess um den Bombenanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn hat sich nach Ansicht der Staatsanwaltschaft selbst verraten. Er habe mehrfach Wissen offenbart, dass nur der Täter gehabt haben könne, sagte Staatsanwalt Ralf Herrenbrück gestern in einer vom Gericht angeregten Zwischenbilanz. So habe er bereits eine halbe Stunde nach dem Anschlag in einem Telefonat bekundet, dass er befürchte, verhaftet zu werden.