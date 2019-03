Beste Kumpel: Ein Mann, ein Freund

Info

Aktion Einen guten Freund hat jeder – und meistens mit ihm auch viel erlebt. Schicken Sie uns ein Foto mit Ihrem besten Freund und erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Entweder per Mail an report@rheinische-post.de oder per Post an Rheinische Post, Ressort Report, Zülpicher Straße 10, 40196 Düsseldorf, Stichwort „Freunde“. Eine Auswahl veröffentlichen wir in der Rheinischen Post und bei RP-Online.