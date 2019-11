Bergisch Gladbach : Missbrauch: Staatsanwaltschaft Kleve in Erklärungsnot

Missbrauch: Staatsanwaltschaft Kleve in Erklärungsnot

Düsseldorf Eine mögliche Behördenpanne bei der Staatsanwaltschaft in Kleve, die sich in Schweigen hüllt, könnte die Aufklärung des Missbrauchskandals von Bergisch Gladbach entscheidend verzögert haben. Die Staatsanwaltschaft muss jetzt berichten.

Verzögerungen bei den Ermittlungen gegen einen Verdächtigen aus dem Täterring im Bergisch Gladbacher Missbrauchskandal bringen die Staatsanwaltschaft Kleve in Erklärungsnot. Ein Sprecher des NRW-Justizministeriums sagte: „Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat zu dem angesprochenen Sachverhalt fernmündlich einen zeitnahen schriftlichen Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts in Kleve angekündigt.“