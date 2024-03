IT-Chaos beim E-Rezept Hausärzten reicht es: Bis zehn Uhr nur noch Papierrezepte

Die Pannenserie beim elektronischen Rezept reißt nicht ab. Immer wieder stehen Patienten in der Apotheke und können die verordnete Medizin nicht mitnehmen, müssen nach Stunden wieder kommen oder gar bis zum nächsten Tag auf ihre Arznei warten. Nun ziehen Ärzte und Apotheken im Rheinland die Reißleine: Ärzte werden ab sofort täglich bis zehn Uhr morgens nur noch rosa Papierrezepte ausstellen, kündigte das „Aktionsbündnis Patientenversorgung“ an, in dem Hausärzte-, Zahnärzte- und Apothekerverband zusammen geschlossen sind. „Das ist eine Reaktion auf die großen Probleme bei der IT-Infrastruktur der mehrheitlich im Besitz der Bundesregierung befindlichen Betreibergesellschaft Gematik.“ Die Gematik ist die zentrale IT-Gesellschaft im Gesundheitswesen.