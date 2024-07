Vorzeitiger Ferienbeginn Schwänzen auf Kosten der Anständigen

Aber Jammern über die Moral bringt wenig. Wer nicht einsichtig ist, muss fühlen. Die happigen Bußgelder von bis zu 1000 Euro reichen offenbar immer noch nicht aus. Bei hartnäckigen Schwänzern sollte man auch über einen Verweis von der Schule nachdenken. Auch die Bildungspolitik ist gefragt. Sie sollte darauf achten, die Ferien in den Bundesländern möglichst zu entzerren. Warum nicht die Ferien schon Anfang Juni in einigen Regionen beginnen und erst Ende September in anderen enden lassen? Die Kapazitäten der Reiseanbieter und der Autobahnen werden so besser genutzt. Aber das scheitert oft an den Egoismen der Länder. So stimmen sich Bayern und Baden-Württemberg nicht mit den anderen ab, sondern haben ihre Zeiten ein für allemal festgelegt. Damit geben auch die Länder ein schlechtes Beispiel.