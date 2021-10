Vogelgrippe und Futterkosten : Warum die Martinsgans in diesem Jahr teurer sein könnte

„Wer noch eine Gans haben will, sollte auf jeden Fall zeitnah bestellen“, sagt eine Sprecherin der Landwirtschaftskammer NRW. Foto: dpa/Tobias Hase

Düsseldorf/Neuss Für Gänse aus der Region müssen Kunden in diesem Jahr wahrscheinlich mehr bezahlen. Der Markt ist knapp. Gastronomen und Landwirte hoffen auf Verständnis.

Von Marei Vittinghoff

Irmtraud Beck ist vorbereitet. Rund 300 Gänse hat sie bestellt und das bereits im August. Die Stammgäste hätten schließlich schon im Sommer nicht mehr mit den Fragen aufgehört. Macht ihr sie wieder, eure Gans? Wie im vergangenen Jahr? Und können wir vorbestellen? Beck sagt, sie habe darum auch schon früh kalkulieren können, wie viele Geflügel sie bei ihrem Lieferanten aus Norddeutschland für die Martinszeit und die Adventswochen kaufen muss.

Und nun ist es soweit. Im „Brands Jupp“ – ihrem Restaurant im Düsseldorfer Stadtteil Wittlaer – wird seit dieser Woche angerichtet. Es gibt Gänsebraten mit Rotkohl, Rosenkohl, Kartoffelklößen und Maronen. Graupensuppe mit Gänseklein und gebratener Gänseleber auf Feldsalat gehören auch zur Speisekarte. Das Geflügel wird je nach Reservierungslage angeliefert. Wenn alles gut läuft, will Beck vielleicht noch mehr Tiere für ihr Restaurant bestellen. Nur eine Sache, sagt sie, müsse sie dabei beachten. „Die Gänse sind in diesem Jahr knapper geworden. Und dadurch im Einkauf natürlich auch teurer.“

Info So findet man Anbieter aus der Region Halter 2020 gab es in NRW insgesamt 705 Gänsehalter, die 76435 Gänse gehalten haben. Die Zahlen wurden vom Landesbetrieb IT NRW im Rahmen der Großen Landwirtschaftszählung veröffentlicht. Übersicht Hofläden, die Gänse anbieten, findet man zum Beispiel unterwww.landservice.de/ls/start_bereich. Über die Suche kann der umkreis noch angepasst werden.

Weniger Martinsgänse, höhere Preise: Davon geht auch die Landwirtschaftskammer NRW aus. „Wie viel teurer die Tiere tatsächlich sein werden, das ist aber noch fraglich“, sagt eine Pressesprecherin. Für die Entwicklung auf dem Markt sieht die Kammer vor allem zwei Gründe: Die steigenden Kosten für das getreidehaltige Futter, das die Gänse vor allem in den letzten Wochen ihres Lebens von den Landwirten bekommen. Und die Vogelgrippe im Frühjahr, die dazu geführt habe, dass vorsorglich ganze Bestände getötet werden mussten. „Junge Gänse waren in diesem Jahr also schon grundsätzlich knapp. Damit sind es natürlich auch jetzt die Tiere, die geschlachtet werden können.“

Bereits im vergangenen Jahr sei der Markt in NRW jedoch alles andere als überschwemmt gewesen. Einige Landwirte hätten im Frühjahr nicht gewusst, ob sie ihr Geflügel wegen der Pandemie an die Restaurants verkauft bekommen und deswegen weniger Küken in ihren Ställen untergebracht. Bei den Verbrauchern sei die Gans aber nach wie vor gefragt gewesen – nur eben am heimischen Herd oder zum Mitnehmen aus dem Restaurant. „Die Landwirte werden ihre Tiere mit Blick auf das knappe Angebot wahrscheinlich auch in diesem Jahr gut loswerden. Wer noch eine Gans haben will, sollte also auf jeden Fall zeitnah bestellen“, sagt die Sprecherin.

Landwirt Christian Bonnen verkauft auf dem Hexhof in Neuss sowohl ganze Gänse als auch Keulen oder die Brust. Foto: Georg Salzburg (salz)

Landwirt Christian Bonnen vom Hexhof in Neuss hat bereits in der vergangenen Woche mit dem Verkauf seines Geflügels begonnen. Ganze Tiere kann man bei ihm kaufen, aber auch nur die Keulen oder die Brust. Alles geht direkt an den Kunden: Wird eine Gans bestellt, wird sie einen Tag vor der Abholung geschlachtet. „Im Moment läuft es ganz gut“, sagt Bonnen. Was die steigenden Futterpreise und die Vogelgrippe angeht, habe er Glück gehabt. Er verfüttere in seinem Betrieb nur eigens produziertes Getreide. Weil die Ernte im vergangenen Jahr gut ausgefallen sei, habe er noch ausreichend davon auf Lager gehabt, sich damit unabhängig von den Marktpreisen machen können.

Auch genügend Jungtiere habe er trotz Vogelgrippe von seinem Zuchtbetrieb aus Geldern bekommen. Er habe sie bereits vier Wochen früher als sonst in seinen Ställen untergebracht – aus Sorge sie könnten wegen möglicher Transportsperren sonst nicht mehr den Weg zu ihm finden. Und trotzdem: Gas, Wasser und Strom sind teurer geworden. Seine Preise musste auch Bonnen darum um einen Euro anheben. 13 Euro pro Kilogramm zahlen seine Kunden jetzt. Der Landwirt hofft auf Verständnis. „Nur, weil die Tiefkühlgänse im Supermarkt billiger sind, können wir unsere eigenen Tiere ja nicht für 'n Appel und 'n Ei verschenken. Wir wollen ja auch ein gescheites Leben.“

Irmtraud Beck sagt, sie könne verstehen, dass die Preise für Gänse im Einkauf teurer geworden sind. „Wenn man dafür dann eine leckere Gans auf dem Teller hat, dann kann man das auch akzeptieren.“ Die Preise in ihrem Restaurant erhöhen, wolle sie aber dennoch nicht. Ein kleines Dankeschön für die Gäste, die auch im vergangenen Jahr trotz Pandemie bei ihr bestellt hätten, sagt sie.