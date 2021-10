Unfälle auf der A44n bei Wind : „Der Wind hat hier freie Fahrt“

Der Autobahnabschnitt führt auf einer Trasse durch den Tagebau Garzweiler. Da weder Bäume noch Sträucher neben den Fahrstreifen stehen, hat er Wind dort eine große Angriffsfläche. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Erkelenz Erst vor drei Jahren wurde die Autobahn am Tagebau Garzweiler fertiggestellt. Seitdem kommt es dort bei Wind immer wieder zu Unfällen. Ein Lkw-Fahrer und ein Fahrschullehrer über ihre Erfahrungen mit der Strecke.

Von Marei Vittinghoff und Christos Pasvantis

Ralf Vüllings kennt es schon. Zwei bis drei Mal die Woche fährt er mit seinem Lkw über die Autobahn am Tagebau Garzweiler – mit Blick auf die Windräder und die riesigen Schaufelradbagger. Vüllings weiß genau, was ihn auf der A44n erwartet. Und eines, das weiß der Berufskraftfahrer und Landesvorsitzende der Kraftfahrergewerkschaft deshalb auch: Was passiert, wenn der Wind auf dem Autobahnabschnitt heftig weht: „Dann wackelt der Lkw mächtig hin und her.“

Und der Wind weht oft auf der A44n. Die neue Autobahn, die das Kreuz Holz mit dem Dreieck Jackerath verbindet, liegt genau am Rand des Tagebaus. Links und rechts gibt es über viele Kilometer keine Barrieren, keine Bepflanzung am Streckenrand. Und dann liegt die Autobahnstrecke auch noch einige Meter über dem Bodenniveau. Wie kann man sich da schützen gegen das Wackeln? Mit einem Fahrzeug, das wie Vüllings Lkw eine besonders große Angriffsfläche für den Wind bietet?

„Naturgewalt ist Naturgewalt. Da hilft es nur, die Strecke gar nicht zu befahren, wenn es windig ist. Oder eben langsamer zu fahren. Aber eine Lösung des Problems kann das ja nicht sein. Man muss da nachrüsten, das ist ganz wichtig“, sagt Vüllings. Er könne nicht verstehen, wie die Strecke überhaupt in ihrer derzeitigen Form geplant werden konnte. Die Gegebenheiten seien schließlich bereits im Vorfeld klar gewesen. Wer die windige Situation vor Ort kenne und schon viel Erfahrung am Steuer eines Lkw habe, könne im Notfall noch schnell reagieren. Aber was machen unerfahrene Fahrer?

Drei Jahre ist die Fertigstellung der A44n am Tagebau nun schon her. 25 Windunfälle hat es in dieser Zeit gegeben. Erst am vergangenen Donnerstag, als das Sturmtief „Ignatz“ über NRW zog, musste die Autobahn von der Polizei in beide Richtungen gesperrt werden. Ein Lkw war umgekippt – es war bereits die fünfte Sperrung der Autobahn seit 2018. Dass es auch in Zukunft noch zu weiteren Sperrungen kommen könnte, ist laut einem Sprecher der Autobahn GmbH nicht auszuschließen.

Das Problem mit dem Wind auf der Autobahn am Tagebau Garzweiler kennt auch Manfred Winkler. Er ist Geschäftsführer und Fahrschulleiter der ILK Fahrschul GmbH in Erkelenz und bietet unter anderem Aus- und Weiterbildungen für Berufskraftfahrer an. „Wir kennen die Strecke und versuchen natürlich über die Gefahren aufzuklären“, sagt Winkler. Er zeige dann zum Beispiel Lehrfilme oder taste sich bei windigen Fahrstunden mit den Fahrschülern an die verschiedenen Geschwindigkeiten und Anhänger heran. „Schon bei 50 auf 60 km/h ist der Unterschied phänomenal“, sagt er.

Die Geschwindigkeit – sie sei sowieso der wichtigste Faktor, um Unfälle zu vermeiden. Ganz generell natürlich. Aber auch speziell auf der A44n. „Wenn der Wind drückt, dann drückt der eben. Da gibt es keinen Föhn, bei dem man einfach den Stecker ziehen kann. Deswegen gilt einfach: Sofort langsamer fahren und nicht erst nervös herumfuchteln. Wenn sich alle an die Geschwindigkeit halten würden, dann gäbe es wahrscheinlich auch weniger Unfälle“, sagt Winkler.

Das Problem: Viele Lkw-Fahrer stünden ständig unter Zeitdruck, sagt er. Wer langsamer fahre, riskiere länger für eine Strecke zu brauchen als seine Kollegen. Termine seien in der Branche eng getaktet. Aus 60 km/h würden schnell mal 80 oder 90 – auch bei Seitendwind. Unfälle seien damit programmiert. Warum die Autobahn am Tagebau so ist, wie sie ist, das kann aber auch Winkler nicht verstehen. „Da wundert man sich über Dinge, die eigentlich vorhersehbar waren. Der Wind hat hier freie Fahrt“, betont der Experte.

Unter seinen Kollegen, sagt Lkw-Fahrer Vüllings, sei die A44n jedenfalls schon bekannt für ihre Staugefahr. Er habe den Vorteil, sich in der Gegend rund um die Autobahn gut auszukennen. Was jedoch in den umliegenden Dörfern los sei, wenn die Kollegen aus dem Fernverkehr bei einer Sperrung auf die Umleitungen ausweichen müssten, das müsse man sich nur einmal an Ort und Stelle anschauen. „Da tun mir dann auch die Anwohner leid.“

Für Lkw und Autos mit Anhänger gilt auf der Autobahn bereits jetzt Tempolimit 60. Die Autobahn GmbH, die seit Jahresbeginn anstelle des Landesbetriebs Straßen NRW für die Planung und den Betrieb der Autobahnen im Land verantwortlich ist, appelliert jedoch auch an die Autofahrer, sich bei Wind anzupassen, also langsamer zu fahren und mit beiden Händen fest am Lenkrad zu bleiben.