Auch Reisende aus Norddeutschland betroffen Umleitungen und Sperrungen bei der Bahn zwischen Köln und Bonn

Wegen des weiteren Ausbaus und der Modernisierung von Stellwerken in Köln und Bonn müssen Bahnkunden und Pendler in den kommenden Wochen mit Einschränkungen rechnen. Auswirkungen hat der Ausbau auch auf den Fernverkehr in Richtung Berlin, Brüssel und Norddeutschland. Laut Mitteilung der Bahn wird die Strecke zwischen Bonn und Köln von Freitag (23.8., 21.00 Uhr) bis Montag (26.8., 5.00 Uhr) für den Ausbau komplett gesperrt. Auf der Strecke von Koblenz nach Berlin starten und enden die ICE-Züge in Köln.