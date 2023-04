Beschädigte Oberleitung Entgleister Güterwaggon – erste Züge fahren wieder durch Wuppertal

Nach dem Unfall mit einem Güterwaggon in Wuppertal will die Bahn den Fernverkehr auf der Strecke am Montagnachmittag allmählich wieder aufnehmen. Es sei geplant, zunächst ein Gleis freizugeben, auf dem ICEs und ICs an der Unfallstelle vorbeifahren könnten, sagte ein Bahnsprecher. Auf der Strecke fahren Züge von Köln nach Hagen und dann weiter etwa nach Berlin.