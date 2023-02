Weitere Warnstreiks Wo am Dienstag bei den Verkehrsbetrieben gestreikt wird

Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes werden die Warnstreiks fortgesetzt. In Gütersloh streiken die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, in Essen Beschäftigte des Alfried-Krupp-Krankenhauses. In Solingen hat die Gewerkschaft Komba und in Mettmann die Gewerkschaft Verdi zum Streik aufgerufen. Kita-Mitarbeiterinnen sollen die Arbeit niederlegen. Am Dienstag (14. Februar) werden in NRW zahlreiche Beschäftigte bei Verkehrsunternehmen aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.