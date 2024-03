Welche Bahnen dennoch fahren Notfahrplan in NRW wegen Lokführerstreik angelaufen

Düsseldorf · Streik Teil sechs in Deutschland. Wieder legt die GDL die Arbeit nieder, um für fairere Löhne zu streiken. In NRW steht deshalb vieles still.

12.03.2024 , 08:07 Uhr

17 Bilder Das ist Claus Weselsky 17 Bilder Foto: dpa/Carsten Koall

Zum Start des bundesweiten Streiks der Lokführergewerkschaft GDL hat die Bahn in Nordrhein-Westfalen wie geplant ihren Notfahrplan aufgenommen. Das bestätigte ein Sprecher am Morgen. Demnach fahren vier Linien regulär. Auf 17 weiteren gelten Einschränkungen wie ein ausgedünnter Takt. 21 Linien entfallen komplett. Einen Überblick bietet die Bahn auf dem Portal www.zuginfo.nrw. Gericht lehnt Antrag der Bahn ab – Lokführerstreik geht weiter Entscheidung in Frankfurt Gericht lehnt Antrag der Bahn ab – Lokführerstreik geht weiter Jetzt verdirbt uns Weselsky die Osterferien Neues Streikrecht nötig Jetzt verdirbt uns Weselsky die Osterferien Züge auf Linien, die von Bahn-Konkurrenten betrieben werden, fahren normal. Dazu zählen die zwischen dem Rheinland und Westfalen fahrenden RRX-Züge von National Express sowie die Linien der Eurobahn, die im Münsterland und Ostwestfalen unterwegs sind. Die Bahn bittet Reisende und Pendler, sich vor Fahrtantritt zu informieren, ob ihre Verbindung verfügbar ist. Fahrgäste können ihre Reise auch verschieben und ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. Die Fahrkarte zum gilt auch mit einer geänderten Streckenführung. „Die Streiks bringen Alleinerziehende ans Limit“ Familien in NRW leiden unter Ausständen „Die Streiks bringen Alleinerziehende ans Limit“ Was Kunden zum neuen Bahnstreik in NRW wissen müssen Fragen und Antworten Was Kunden zum neuen Bahnstreik in NRW wissen müssen Die GDL hatte zum sechsten Arbeitskampf im laufenden Tarifkonflikt aufgerufen. Seit 2.00 Uhr wird der Personenverkehr für 24 Stunden bestreikt. Im Güterverkehr begann der Ausstand am Montag um 18.00 Uhr. „Die ersten trudeln hier ein, und ich bin guter Dinge“, sagte Philip Grams, der Ortsvorsitzende der GDL in Köln, der als Streikposten im Einsatz war. „Ich bin mehr als zufrieden mit der Beteiligung.“ Die Gewerkschaft kämpft um höhere Gehälter und weniger Arbeitszeit. Knackpunkt ist weiter die Forderung, dass Schichtarbeiter für das gleiche Geld 35 Stunden statt 38 Stunden in der Woche arbeiten sollen. In einer Moderation hatte die Bahn einen Kompromissvorschlag akzeptiert. Dieser sah vor, die Arbeitszeit bis 2028 in zwei Schritten auf 36 Stunden zu senken. Die GDL lehnte ab und ließ die Gespräche scheitern. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das ist Claus Weselsky

(ldi/dpa)