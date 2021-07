Bauarbeiten unter der Fahrbahn : Vollsperrung der A52 in Essen am Wochenende des 23./26. Juli

Vollsperrung der A52 in Essen am Wochenende des 23./26. Juli

Essen Weil unter der Fahrbahndecke Leitungen für Fernwärme verlegt werden, müssen sich Autofahrer auf der A52 auf eine Vollsperrung einstellen. Besonders Urlauber, die aus der Richtung zum Düsseldorfer Flughafen wollen, sollten die Umleitung fahren.

Die A52 in Essen wird am Wochenende vom 23. bis 26. Juli zwischen den Anschlussstellen Essen-Süd und dem Dreieck Essen-Ost in beiden Richtungen voll gesperrt. Grund ist die Verlegung von Fernwärmeleitungen unter den Fahrbahnen, wie die Steag Fernwärme GmbH am Montag in Essen mitteilte.