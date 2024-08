Evakuierung in Herne läuft Vollsperrung der A43 wegen Bombenentschärfung

Herne · In Herne an der A43 ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Für die Entschärfung des Blindgängers muss die Autobahn am Donnerstagabend gesperrt werden.

15.08.2024 , 16:56 Uhr

Infos So funktioniert eine Bombenentschärfung Infos Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Nach dem Fund einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg muss ein Teil der Autobahn 43 bei Herne für die Entschärfung voll gesperrt werden. In beide Fahrtrichtungen sei der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Bochum-Riemke und Herne-Eickel betroffen, teilte die Stadt Herne mit. Die Vollsperrung werde ab 18 Uhr erwartet, sagte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag. Wann genau gesperrt werde, hänge aber davon ab, wie gut die Evakuierung vorankomme. Mit der Evakuierung des von der Stadt eingerichteten Sperrkreises sei gegen kurz nach 16 Uhr begonnen worden. Rund 1800 Menschen seien betroffen. Ein kleiner Teil des Sperrkreises liege auf Bochumer Stadtgebiet. Neben der Autobahn werde kurz vor der Entschärfung auch der Betrieb der U-Bahn-Linie U35 unterbrochen. Die 500-Kilogramm-Bombe sei bei routinemäßigen Erkundungsarbeiten für den Ausbau der Autobahn entdeckt worden, hieß es. Hier geht es zur Infostrecke: So funktioniert eine Bombenentschärfung

(top/dpa)