Bis zu zwei Drittel mit Verspätung : Zu spät oder annulliert - europäische Flughäfen im Vergleich

Foto: Christian Schwerdtfeger 25 Bilder Ferienstart am Düsseldorfer Flughafen – Kilometerlange Schlangen und volle Terminals

Düsseldorf Nicht nur in Deutschland müssen sich Reisende mit Verspätungen und Absagen am Flughafen arrangieren. Europaweit kämpfen die Betreiber mit großen Problemen. Ein kanadisches Unternehmen hat die Daten analysiert.

Das Chaos an Flughäfen ist kein rein deutsches oder gar Düsseldorfer Problem. Europaweit ächzen die Flughäfen unter dem Ansturm der Urlauber, während es gleichzeitig an Bodenpersonal mangelt. Einige Flughäfen, darunter Heathrow in London, haben bereits Obergrenzen für das tägliche Passagieraufkommen verhängt. Das kanadische Tech-Unternehmen Hopper hat jetzt die Flugzeiten aller europäischen Flughäfen analysiert. Unter den Top Ten sind Flughäfen, bei denen mehr als zwei Drittel der Flüge verspätet sind.

So schlimm es am Düsseldorfer Flughafen in den vergangenen Wochen war, unter die ersten Zehn der „schlechtesten“ Flughäfen hat es der Airport nicht geschafft. Dafür aber der Flughafen Frankfurt. Laut Hopper.com hatten in den ersten zehn Tagen im Juli 68 Prozent aller Flüge Verspätung. Weitere 7,8 Prozent starteten oder landeten erst gar nicht. Noch mehr Verspätungen hatte nur der Flughafen in Brüssel mit 72 Prozent.

Foto: dpa/David Young Infos Flug-Chaos - Was Reisende tun können

Der Blick in unsere eigene Analyse der Düsseldorfer Flugdaten zeigt: In den sieben Tagen zwischen dem 13. und 19. Juli hatten zwischen 19 und 53 Prozent aller Abflüge eine Verspätung von mehr als 60 Minuten. Am Tag mit den meisten Verspätungen, dem 19. Juli, lag die durchschnittliche Verspätung dieser Flüge bei rund anderthalb Stunden.

Am besten schnitten in der Analyse von Hopper die Flughäfen in Bergamo, Gran Canaria und Bukarest ab. Dort waren nur 10 Prozent der Flüge mit durchschnittlich 3,8 Stunden im ersten Juli-Drittel verspätet.