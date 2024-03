Verkehrsunfall-Statistik für NRW Zahl dieser Unfälle hat sich in den letzten beiden Jahren mehr als verdoppelt

Die Zahl der Verkehrsunfälle ist in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr um 4,5 Prozent auf 640 000 gestiegen - die Zahl der Verkehrstoten ist dennoch leicht gesunken. Das geht aus der neuen Verkehrsunfallstatistik hervor, die NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag in Düsseldorf vorgestellt hat. 450 Verkehrstote zählte die Polizei demnach - zwei weniger als im Vorjahr. Der niedrigste Stand war im Pandemiejahr 2021 mit 425 Verkehrstoten erfasst worden.