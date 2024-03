Tote und Verletzte Reul stellt Verkehrsunfall-Statistik für NRW heute vor

Die Zahl der Verkehrstoten ist in Nordrhein-Westfalen vorläufigen Zahlen zufolge gesunken. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts starben auf den Straßen im bevölkerungsreichsten Bundesland im vergangenen Jahr 436 Menschen und damit 16 weniger als im Vorjahr. Die offizielle Verkehrsunfallstatistik will NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) an diesem Montag (11.15 Uhr) in Düsseldorf vorstellen. Dabei könnte es sein, dass die Zahl etwa durch später gestorbene Schwerverletzte etwas höher ausfällt.