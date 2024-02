Streik im ÖPNV Störung bei der Deutschen Bahn – so läuft der Verkehr am Freitag in NRW

Wo staut es sich auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen am meisten? Gibt es Sperrungen? Oder größere Probleme im ÖPNV? Den dichtesten Verkehr gibt es in der Regel auf den Autobahnen in NRW wochentags von 7 bis 9 Uhr und am Nachmittag von 15 bis 18 Uhr. Hier finden Sie eine Übersicht für NRW.