Weihnachtsverkehr in NRW Volle Autobahnen und Andrang an den Flughäfen

Volle Autobahnen, Warteschlangen an den Flughäfen, Gedrängel auf den Bahnsteigen: Rund um die Weihnachtsfeiertage müssen Reisende in Nordrhein-Westfalen an einigen Tagen mehr Geduld mitbringen. Den Haupt-Reisetag erwarten Fachleute an diesem Freitag. So voll wie etwa beim Start in die Sommer- oder Herbstferien soll es aber nicht werden. An den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn will die Bundespolizei mit genügend Personal dafür sorgen, dass es nicht wieder zu langen Schlangen am Sicherheits-Check kommt.