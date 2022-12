ADAC rechnet mit Staus Autobahnen in NRW könnten voll werden vor den Weihnachtstagen

Rund um die Weihnachtsfeiertage rechnet der Automobilclub ADAC auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen nur an wenigen Tagen mit vielen Staus. Nach dem letzten Schultag an diesem Donnerstag sowie am Freitag könne es zwar voller werden als sonst. „Dann sind gerade am Nachmittag Berufspendler, Familienbesucher und Urlauber zeitgleich auf den Straßen unterwegs“, sagte der Verkehrsexperte des ADAC Nordrhein, Roman Suthold. Es werde aber längst nicht so voll wie etwa beim Start in die Sommerferien.