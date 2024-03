Beginn am Freitag Osterferien stehen in Startlöchern – wo Staus und Bahnchaos in NRW drohen

Besonders betroffen seien die Strecken in Richtung Norden wie die Autobahn 1 in Richtung Bremen und Hamburg oder die Autobahn 2 in Richtung Hannover. Voll werden könnte es demnach außerdem auch auf der Autobahn 3, sowohl in Richtung Niederlande als auch in Richtung der Skiregionen im Süden.