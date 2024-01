Leverkusener Rheinbrücke gesperrt Staugefahr in NRW – wo aktuell mit Einschränkungen zu rechnen ist

Seit dem 19. Januar ist die A1 zwischen den Autobahnkreuzen Leverkusen und Köln-Nord in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die A59 ist zwischen dem Autobahndreieck Monheim-Süd und der Zufahrt an der Leverkusener Rheinallee ebenfalls dicht. Umgeleitet wird über die A57 und die A3 im Norden von Köln sowie über die die A4 und die A3 im Süden. Bis zum 4. Februar dauert die Sperrung an. Mehr über die Sperrung lesen Sie hier.