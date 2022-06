Start der Sommerferien : Auf diesen Autobahnen in NRW drohen Staus und Baustellen

Bekanntest Bild in der Reisezeit: Stau auf der A1 bei Köln am Pfingstwochenende 2022. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Düsseldorf Sommerbaustellen und viele Deutschland-Urlauber werden in den Sommerferien für reichlich Stau auf den Autobahnen in NRW sorgen. Der ADAC verrät, welche Strecken besonders betroffen sind und zu welcher Tageszeit man am besten losfährt.

Am 27. Juni starten in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien. Zahlreiche Menschen machen immer noch Urlaub im Heimatland, es dürfte also voll auf Deutschlands Autobahnen werden. Zumindest am ersten Ferienwochenende dürften Urlauber aus NRW aber zumindest außerhalb des eigenen Bundeslandes noch auf weniger Staus entlang der bekannten Reiserouten hoffen. NRW startet als einziges Bundesland bereits Ende Juni in die Sommerferien. Anfang Juli sind dann auch in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Ferien, es folgen Berlin, Brandenburg und Hamburg (7. Juli).

„Heimat- und Campingurlaub sind seit Jahren beliebt. Das macht sich auf den Fernstraßen deutlich bemerkbar“, sagt ADAC Verkehrsexperte Roman Suthold. Auch Autoreisen ins benachbarte Ausland sind dank weggefallender Corona-Beschränkungen wieder problemlos möglich. Laut einer Umfrage des Bayerischen Zentrums für Tourismus in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut GfK (April 2022) wollen knapp 60 Prozent der Sommerurlauber für Reisen in Deutschland das Auto nutzen. Für Ziele im europäischen Ausland gaben 47 Prozent das Auto als bevorzugtes Reisemittel an.

Mit einem Stauchaos rechnet der ADAC in NRW zum Ferienstart aber nicht. „Angesichts wieder zunehmender Flugreisen verliert das Auto im Vergleich zu den letzten beiden Corona-Jahren für die Anreise etwas an Bedeutung. Und nicht alle fahren gleich in den ersten Wochen weg. Der Reiseverkehr verteilt sich über die gesamten Sommerferien“, erklärt Suthold.

Die höchste Staugefahr auf den Autobahnen sieht der ADAC in NRW während der Sommerferien immer freitags von 14 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr, vor allem auf den Strecken in Richtung Nord- und Ostseeküste, die Niederlande und auf dem Weg in den Süden. Mit Verzögerungen müssen Autofahrer besonders im Großraum Köln und im gesamten Ruhrgebiet rechnen. Gerade Baustellenabschnitte haben ein erhöhtes Staupotenzial. Für zahlreiche Staus können bei schönem Wetter auch Tagesausflügler oder kurzentschlossene Urlauber sorgen. Auf den Zufahrtsstraßen in die Berge und Seenlandschaften wird viel Geduld erforderlich sein.

„Grundsätzlich gilt: Wer flexibel ist, sollte sich zwischen Montag und Donnerstag außerhalb der Berufsverkehrszeiten auf den Weg machen oder auf den Sonntag als Anreisetag ausweichen. Muss es der Freitag oder Samstag sein, dann lohnt es sich, in den frühen Morgenstunden oder erst am Abend loszufahren“, rät ADAC-Fachmann Suthold.

Im vergangenen Jahr gab es laut ADAC während der Sommerferien in NRW insgesamt 30.357 Staumeldungen mit einer Gesamtlänge von 35.494 Kilometern und einer Dauer von 16.472 Stunden.

Die Autobahnen in NRW mit erhöhter Staugefahr während der Sommerferien 2022:

• A1 Köln - Dortmund - Osnabrück - Bremen

• A2 Oberhausen - Dortmund - Hannover

• A3 Emmerich - Oberhausen - Köln - Frankfurt

• A4 Köln - Aachen

• A31 Bottrop - Ochtrup - Emden

• A40 Dortmund - Essen - Duisburg - Straelen

• A42 Dortmund - Oberhausen

• A43 Wuppertal - Bochum - Herne - Recklinghausen

• A44 Bochum - Dortmund - Kassel

• A45 Dortmund - Hagen - Lüdenscheid

• A46 Düsseldorf - Wuppertal

• A52 Essen - Düsseldorf - Mönchengladbach

• A57 Köln - Krefeld - Kleve

• A61 Nettetal - Mönchengladbach - Koblenz

• A1/ A3/ A4/ A57/ A59 Großraum Köln

Die wesentlichen Sommer-Baustellen und Sperrungen im Überblick:

• A1: Sechsspuriger Ausbau nördlich von Osnabrück zwischen AS Bramsche und AS Lohne/Dinklage mit teilweise zwei verengte Fahrspuren je Richtung

• A1: Vorarbeiten für Brückenabrisse nördlich des Kreuzes Unna mit verengten Fahrspuren in Richtung Bremen

• A1: Arbeiten für Ersatzneubau der Liedbachtalbrücke mit Einschränkung der Ausfahrten im Kreuz Unna (vor allem A1 Richtung Münster auf A44 Richtung Kassel)

• A1: Neubau Leverkusener Brücke zwischen Kreuz Leverkusen-West und AS Köln-Niehl, reduzierte und verengte Fahrstreifen

• A2: Fahrbahnsanierung zwischen Bottrop und Oberhausen mit verengten Fahrspuren in beide Richtungen

• A2: Brückenbauarbeiten zwischen AS Kamen/Bergkamen und Kreuz Kamen mit zwei verengten Fahrspuren Richtung Hannover und drei in Richtung Oberhausen

• A3: Fahrbahn- und Brückenarbeiten abschnittsweise zwischen AS Siebengebirge und Dreieck Köln-Heumar sowie weiter bis Kreuz Leverkusen mit teils verengten und reduzierten Fahrspuren in beiden Richtungen

• A4: Deckensanierung zwischen Dreieick Köln-Heumar und Kreuz Köln-Gremberg mit Vollsperrung in Richtung Aachen (1.7. ab 22 Uhr bis 4.7. um 5 Uhr)

• A33: Fahrbahnsanierung zwischen AS Schloss Holte-Stukenbrock und Stukenbrock-Senne mit zwei Fahrstreifen in der Baustelle

• A33: Fahrbahnsanierung zwischen AS Paderborn-Zentrum und AS Paderborn-Schloss-Neuhaus mit zwei Fahrstreifen in der Baustelle

• A40: Deckensanierung zwischen Kreuz Kaiserberg und AS Mülheim-Heißen mit Vollsperrung in Richtung Dortmund (1.7. ab 20 Uhr bis 11.7. um 5 Uhr)

• A40: Kampfmittelsondierung im Kreuz Duisburg mit Sperrung eines Fahrstreifens in Richtung Dortmund (24.6. ab 20 Uhr bis 27.6. um 5 Uhr)

• A40: Neubau Rheinbrücke Neuenkamp zwischen AS Duisburg-Häfen und AS Duisburg-Rheinhausen, Sperrung für Lkw mit Achslast über 11,5 Tonnen (Wiegeanlagen mit Schranken)

• A40: Beseitigung der Unfallhäufungsstelle in der AS Gelsenkirchen-Süd mit Sperrung von Ausfahrt und Hauptfahrstreifen in Richtung Dortmund (1.7. ab 20 Uhr bis 4.7. um 5 Uhr)

• A40: Rückbau der Baustellensicherung zwischen AS Essen-Huttrop und AS Essen-Kray mit Sperrung eines Fahrstreifens je Fahrtrichtung (10.7., 8 bis 20 Uhr) und nächtlicher Vollsperrung in Richtung Dortmund (bis 11.7. um 5 Uhr)

• A43: Sechsspuriger Ausbau zwischen Recklinghausen und Herne, Baustellenverkehrsführung im Kreuz Herne

• A43: Sperrung der Emschertalbrücke zwischen Kreuz Recklinghausen und Kreuz Herne für Kfz ab 3,5 Tonnen, Wiegeanlagen mit Schranken in Richtung Münster (vor dem Kreuz Herne) und Wuppertal (zwischen Kreuz Recklinghausen und AS Recklinghausen-Hochlamark)

• A44: Deckensanierung zwischen AS Krefeld-Osterath und Kreuz Meerbusch mit einstreifiger Verkehrsführung (1.7.-12.7.)

• A45: Vollsperrung der Talbrücke Rahmede bei Lüdenscheid

• A46: Dauerbaustelle zwischen AS Haan-Ost und Sonnborner Kreuz mit Vollsperrung in Richtung Düsseldorf (28.7. ab 22 Uhr bis 1.8. um 5 Uhr) bzw. Dortmund (4.8. ab 22 Uhr bis 8.8. um 5 Uhr)

• A46: Fahrbahnerneuerung zwischen AS Bestwig und Kreuz Meschede mit nur einer verengten Fahrspur je Richtung

• A57: Deckensanierung zwischen Kreuz Kamp-Lintfort und AS Asdonkshof unter einstreifiger Verkehrsführung in Richtung Nijmegen (29.7. ab 22 Uhr bis 1.8. um 5 Uhr sowie 5.8. ab 22 Uhr bis 8.8. um 5 Uhr)

• A57: Ersatzbrückenabbau zwischen Kreuz Meerbusch und AS Krefeld-Oppum mit Vollsperrung in beide Richtungen (29.7. ab 21 Uhr bis 1.8. um 5 Uhr)

• A59: Beseitigung der Unfallhäufungsstelle in der AS Duisburg-Großenbaum mit Sperrung von Ausfahrt und Hauptfahrstreifen in Richtung Dinslaken (29.7. ab 22 Uhr bis 1.8. um 5 Uhr)

• A59: Kampfmittelsondierung zwischen AS Duisburg-Ruhrort und AS Duisburg-Meiderich mit Sperrung eines Fahrstreifens in Richtung Düsseldorf (8.7. ab 20 Uhr bis 11.7. um 5 Uhr)

• A59: Brückenarbeiten im Kreuz Leverkusen-West mit Vollsperrung in beide Richtungen (5.8. ab 20 Uhr bis 8.8. um 5 Uhr), Fahrbeziehung von Düsseldorf (A59) nach Dortmund/Koblenz (A1) bleibt offen

• A61: Betonplattensanierung zwischen Dreieck Erfttal und AS Bergheim mit Vollsperrung in Richtung Venlo (ab 1.7.)

Aktuelle Informationen über die Baustellensituation in NRW und ganz Deutschland finden Autofahrer auch hier.

