Verkehr in NRW Wenig Stau auf Autobahnen am Pfingstmontag

Auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen hat es für Reisende am Pfingstmontag keine größeren Staus oder Beeinträchtigungen gegeben. Nach Angaben des ADAC war der Verkehr weitgehend flüssig. Ab Mittag habe das Aufkommen auf den Straßen zwar etwas zugenommen. Auf den Autobahnen 1, 2, 3, 52 und 61 gab es einer Sprecherin zufolge aber nur kleinere Staus mit Verzögerungen von jeweils meist weniger als zehn Minuten. Laut WDR staute sich der Verkehr auf den Autobahnen in NRW am Nachmittag auf weniger als 40 Kilometern Länge.