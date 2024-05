Verkehrslage in NRW Volle Straßen vor dem Pfingstwochenende – über 270 Kilometer Stau

Auf den Straßen von NRW sind die Straßen schon am frühen Nachmittag voll. Das lange Pfingstwochenende startet und der Berufsverkehr fängt an zu rollen. Hinzu kommen einige gesperrte Autobahnabschnitte wie die A40 zwischen Dortmund und Bochum oder am Kreuz Heumar. Dort ist am Autobahndreieck am Kölner Ring eine Rampe von der A4 zur A3 in Richtung Oberhausen bis zum frühen Dienstagmorgen (21. Mai) gesperrt.