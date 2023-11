Ab Montag Sperrungen am Dreieck Bottrop wegen Arbeiten an Lärmschutzwänden

Wegen Arbeiten an Lärmschutzwänden gibt es in der kommenden Woche nächtliche Sperrungen am Autobahndreieck Bottrop. In den Nächten von Montag (27.11.) bis Freitag (1.12.) seien jeweils von 20.00 bis 5.00 Uhr die Überleitung von der A31 auf die A2 Fahrtrichtung Oberhausen und die Ausfahrt der Anschlussstelle Bottrop auf der A2 in Richtung Oberhausen nicht zu befahren. Umleitungen mit einem roten Punkt seien eingerichtet, teilte die Autobahngesellschaft Westfalen mit.