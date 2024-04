Ende der Osterferien Rückreisewelle sorgt für einige Staus auf NRW-Autobahnen

Am letzten Osterferien-Wochenende sind zahlreiche Urlauber aus Nordrhein-Westfalen nach Hause zurückgekehrt. Zehntausende Menschen kamen an den beiden größten NRW-Flughäfen an. Der Flughafen Düsseldorf erwartete von Freitag bis Sonntag nach Angaben eines Sprechers insgesamt etwa 167.000 Fluggäste, der Flughafen Köln/Bonn rund 97.000.