Ende der Osterferien Rückreisewelle – ruhige Lage auf NRW-Autobahnen am Sonntagvormittag

Am letzten Osterferien-Wochenende ist es am Sonntagvormittag noch ruhig auf den Autobahnen in NRW. Straßen.NRW meldet Null Kilometer Stau. Am Samstag (6. April 2024) waren zahlreiche Urlauber aus Nordrhein-Westfalen nach Hause zurückgekehrt. Zehntausende Menschen kamen an den beiden größten NRW-Flughäfen an.