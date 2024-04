Am Wochenende in NRW Ende der Osterfeiern bring Rückreisewelle an Flughäfen und bei der Bahn

An den größten Flughäfen in NRW werden zum Ende der Osterferien zehntausende Reiserückkehrer erwartet. Der Flughafen Düsseldorf rechnet für das letzte Ferienwochenende mit etwa 167.000 Fluggästen, davon rund 52.000 am Freitag, etwa

55 000 am Samstag und über 60.000 am Sonntag, wie ein Sprecher der dpa sagte. Am Flughafen Köln/Bonn werden in diesem Zeitraum rund 97.000 Fluggäste erwartet.