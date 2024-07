Verkehr in NRW Halbzeit der Sommerferien – kein Stau-Chaos

Zur Halbzeit der Sommerferien haben sich auch am Samstag die Stau-Kilometer auf den Autobahnen in NRW im Rahmen gehalten. Nach Angaben des ADAC Nordrhein gab es lediglich die vorhergesagten lokalen „Stau-Hotspots“ wegen angekündigter Sperrungen oder Baustellen. So bildeten sich auch am Samstag auf der A3 zwischen Duisburg und Oberhausen, der A40 zwischen Duisburg und Essen sowie der A1 von Dortmund in Richtung Köln einige Kilometer mit Staus.