Feiertag am 3. Oktober Autobahnen in NRW am Mittwochnachmittag dicht – über 350 Kilometer Stau

So auch am Donnerstag, 3. Oktober. Der Tag der Deutschen Einheit ist ein Feiertag und liegt günstig für ein langes Wochenende. Das zeigt sich auf den Autobahnen in NRW. Über 350 Kilometer Stau werden am späten Nachmittag angezeigt und auch noch am frühen Abend ist die Lage nicht viel besser. Über 300 Kilometer Stau werden gegen 18 Uhr gemeldet. Laut ADAC soll bis 20 Uhr mit sehr hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen sein. Hinzu kommt, dass in Berlin, Brandenburg, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern an diesem Freitag offiziell schulfrei. Dazu kommen Herbstferien in mehreren anderen Bundesländern. Hier finden Sie eine Übersicht für NRW.