Verkehr in NRW A3 in Richtung Duisburg wieder frei – kein Stau mehr

Autofahrer mussten sich am Morgen Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg auf Stau einstellen. Einem Lastwagen sei auf der Autobahn 3 an einer Baustelle ein Reifen geplatzt, so dass ein dahinter fahrender Schwertransporter nicht vorbeikam und die Strecke blockierte, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Im Berufsverkehr war in Richtung Duisburg mit Stau zu rechnen. Seit 8 Uhr ist die Strecke allerdings wieder frei. An dem Autobahnkreuz treffen die A3 und die A40 aufeinander.