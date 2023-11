Höhere Verkehsrbelastung 4,9 Millionen pendeln in NRW zur Arbeit — Zahl gewachsen

Besonders hohe Auspendelquoten verzeichnet die Statistik in Inden im Kreis Düren (85,3 Prozent) und in Rheurdt am linken Niederrhein (84,6 Prozent), die niedrigsten in Münster (26,9 Prozent) und der Stadt Aachen (30,1 Prozent). Rund 4,4 Millionen Personen wohnen laut Statistik in der Gemeinde, in der sie auch arbeiten. Damit gibt es laut dem Zahlenwerk mehr Pendler als Nicht-Pendler in NRW.