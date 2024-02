Nach ergebnisloser Verhandlungsrunde Verdi NRW schließt neue Aktionen im kommunalen Nahverkehr nicht aus

Nach einer ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunde über die Arbeitsbedingungen der etwa 30.000 Beschäftigten in den kommunalen Verkehrsbetrieben von Nordrhein-Westfalen schließt die Gewerkschaft Verdi weitere Arbeitskampfmaßnahmen nicht aus. Es habe bei dem Treffen mit den Arbeitgebervertretern am Freitag in Bochum einen Austausch über Sachfragen gegeben, aber keinen Fortschritt in den Gesprächen, sagte Verdi-NRW-Nahverkehrsexperte Peter Büddicker der Deutschen Presse-Agentur.