Tausende Pendler betroffen Neue Streiks im Nahverkehr in NRW ab Montag geplant

Die neuen Streiks bei den ÖPNV-Betrieben an Rhein und Ruhr sollen am Montag beginnen. Dies erfuhr unsere Redaktion aus informierten Kreisen. Und während die Warnstreiks im Februar und März jeweils praktisch bei allen ÖPNV-Betrieben in NRW gleichzeitig liefen – unter anderem bei der Rheinbahn in Düsseldorf, der KVB in Köln oder NEW in Mönchengladbach – will die Gewerkschaft Verdi nun mit einer Strategie der Nadelstiche vorgehen: An einzelnen Orten soll der öffentliche Nahverkehr zeitweise lahmgelegt werden, an anderen nicht. Wo genau und wie lange die Arbeit niedergelegt werden soll, will Verdi am Wochenende bekannt geben.