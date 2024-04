Ein Fahrer in Lebensgefahr Unfall mit vier Lastwagen auf der A30

Bei einem Unfall mit vier Lastwagen auf der Autobahn 30 zwischen Ibbenbüren und Osnabrück sind am Freitagnachmittag drei Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Einer von ihnen, ein 65-jähriger Fahrer aus Ungarn, schwebte nach Angaben der Polizei in Münster in Lebensgefahr. Laut den ersten Ermittlungen mussten zwei Lastwagen wegen des Verkehrs auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Hannover halten. Zwei Lkw fuhren aus bislang nicht geklärter Ursache auf.